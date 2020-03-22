كولومبيا ترصد أول حالة وفاة بفيروس كورونا

وقالت الوزارة، إن الضحية رجل عمره 58 عاماً وكان يعمل سائق سيارة أجرة في مدينة قرطاجنة الساحلية.

وأضافت الوزارة أن هذا الرجل" نقل في الرابع من مارس سائحين إيطاليين في سيارته وظهرت عليه أول أعراض بعد ذلك بيومين"، وقالت إن الرجل كان يعالج من الضغط والسكري.

وعولج هذا المريض لأول مرة في 13 مارس وتوفي بعد ذلك بثلاثة أيام، وقال البيان إن اختبارين لكشف الكورونا أثبتا عدم إصابته بالفيروس ولكن أحدهما تم أخذه بطريقة غير صحيحة.

وأظهرت الاختبارات إصابة شقيقته وهي طبيبة كانت تعالجه وأحد الأشخاص الذين ركبوا معه في السيارة بالفيروس.

وسجلت كولومبيا حتى الآن 210 حالات إصابة بكورونا.