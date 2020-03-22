الصين تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الواردة

أعلنت السلطات الصحية الصينية عن إصابة 46 حالة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة ست حالات جديدة اليوم الماضي، وفقًا لآخر الإحصاءات الصادرة اليوم الأحد.

وأضافت أنه من بين الحالات الجديدة، 45 حالة قادمة من خارج الصين، وهي زيادة يومية جديد للحالات القادمة من الخارج بعد الإبلاغ عن 41 حالة يوم السبت. وحالة عدوى جديدة واحدة فقط محليًا.

وأعلنت السلطات عن تعافي504 مرضى من بين المصابين بمرض (كوفيد 19 )، وخروجهم من المستشفى، ما يرفع عدد المرضى المتعافين إلى 72 ألفاً و 244 حالة.

يشار إلى أنه في جميع أنحاء الصين، لا يزال هناك 5 آلاف و 549 حالة مصابة منذ بدء انتشار أمراض الجهاز التنفسي في ديسمبر من العام الماضي، حيث أصيب 81 ألفاً و 54 شخصاً في جميع أنحاء الصين، توفي منهم 3 آلاف و 261 حالة.