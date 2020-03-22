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كوريا الجنوبية تواصل المسار النزولي في تسجيل الإصابات اليومية

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، عن إصابة 98 حالة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 8 آلاف و897 شخصاً منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.

وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 104 حالات بعد وفاة حالتين يوم أمس، وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وأضاف المركز أن 297 شخصاً تعافوا من بين المصابين بالفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين إلى  و909حالات جديدة.

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