السلفادور تفرض حظر تجوال لمواجهة كورونا

أعلن رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة في ساعة متأخرة من مساء السبت فرض حظر التجول لمدة 30 يوماً رداً على تفشي فيروس كورونا. وسجلت السلفادور أول إصابة بفيروس كورونا، بعد أن كانت واحدة من ثلاث دول في أميركا اللاتينية لم يتم تسجيل أي إصابات بها.

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