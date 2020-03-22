الفلبين تعلن 6 وفيات و73 إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأحد، إن الفلبين سجلت 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل مجمل حالات الإصابة بها إلى 380 حالة.

وأعلنت الفلبين أيضاً ست حالات وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 25.

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