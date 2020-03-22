كيم يشرف على اختبار سلاح تكتيكي مطور حديثاً

كشفت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، أن زعيم البلاد كيم جونج أون أشرف بنفسه على اختبار "سلاح تكتيكي موجَّه" تم تطويره حديثاً، بعد يوم من إعلان كوريا الجنوبية أن الشمال أطلق ما يبدو أنه صاروخين من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن الزعيم "كيم" أشرف على تجربة الإطلاق مضيفة أن "الإطلاق يهدف إلى إعادة إطلاع قيادات ضباط الجيش الشعبي الكوري على السمات التكتيكية وقوة نظام السلاح الجديد الذي سيتم تسليمه إلى وحدات الجيش".

وتابعت: "أثبت الإطلاق بوضوح دقة المقذوفات الموجهة وقوتها".

وكانت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قد أعلنت أمس السبت، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن الشمال قام بعمليات إطلاق من مناطق بالقرب من بلدة "سونتشون" الواقعة بإقليم "بيونج آن" الشمالي، حيث حلقت الصواريخ لمسافة 410 كيلومترات، ووصلت إلى ارتفاع 50 كيلومتراً.

والتجربة هي الثالثة من نوعها لكوريا الشمالية في هذا العام.