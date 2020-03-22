الكويت تفرض حظر تجوال لمواجهة كورونا

قالت وكالة الأنباء الكويتية نقلاً عن قرار لمجلس الوزراء اليوم السبت، إن الكويت ستفرض حظر تجول في أنحاء البلاد من الساعة الخامسة مساء حتى الرابعة من فجر اليوم الأحد لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

واتخذت الكويت خطوات كبيرة لمكافحة تفشي الفيروس وبدأت حالة إغلاق فعلي يوم الخميس.

وقالت الكويت إن كل من يخالف حظر التجوال قد يواجه السجن ثلاث سنوات أو غرامة تصل إلى عشرة آلاف دينار(32157 دولارا). وسيساعد الحرس الوطني الكويتي الشرطة في فرض تطبيق حظر التجوال.

وقرر مجلس الوزراء أيضا تمديد تعليق عمل الهيئات الحكومية والخاصة أسبوعين.

وكانت الكويت قد مددت بالفعل يوم الخميس تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات حتى الرابع من أغسطس.

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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان قوله عقب اجتماع لمجلس الوزراء في ساعة متأخرة من مساء السبت "إن المخزون الاستراتيجي من الأغذية آمن ووفير". وحث الروضان الناس إلى عدم تكديس المواد الغذائية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في الأسبوع الماضي على مشروع قانون لزيادة ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية 500 مليون دينار للسنة المالية 2020-2021 بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقرر المجلس أيضا إنشاء صندوق مؤقت لتلقي المساهمات النقدية من المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار الفيروس.

وسجلت الكويت 176 حالة إصابة بالفيروس.