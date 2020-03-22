موجة غضب في مواقع للتواصل..مواطنون في طنجة يخرقون حظر التجول ويخرجون في مسيرات ليلية مرددين “الله أكبر”

خرج العشرات من ساكنة مدينة طنجة، قبل قليل، في مسيرات جابت عددا من أحياء وشوارع المدنية مرددين ابتهالات من قبيل “الله أكبر” و”لا إلاه إلا الله”، في خرق لحالة الطوارئ الصحية المعلنة من طرف وزارة الداخلية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما عاينه موقع “اليوم24” فإن المسيرات جابت منطقة بني مكادة، وعزيب الحاج قدور، وحومة الحداد، والسانية الجديدة، وطريق الرباط.

وأثارت هذه المسيرات موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، لخطورة ما أقدم عليه النازلون في الشوارع، في وقت تتزايد فيه الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

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وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت الخميس الماضي، في بلاغ لها حالة طوارئ صحية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين.

وأوضح البلاغ ذاته، أن حالة الطوارئ الصحية ”لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة”.

وأضاف البلاغ، أنه يتعين على كل مواطنة ومواطن، التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، مضيفا أن السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام.