تسجيل أول حالتي إصابة بكورونا في قطاع غزة

الأحد 22 مارس 2020

أعلن وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة يوسف أبوالريش، الأحد، إصابة فلسطينيين اثنين عائدين من باكستان، الخميس الماضي، بفيروس كورونا المستجد.



وقال أبوالريش، في مؤتمر صحفي، إن "الحالتين كانتا بين المحجورين ولم يدخلا القطاع، ونؤكد أنه لم يتم تسجيل أي حالة من داخل قطاع غزة".

وأضاف أن "اكتشاف الحالتين بين المحجورين يؤكد صحة وأهمية العزل الإجباري التي قامت به وزارة الصحة".

ولفت وكيل وزارة الصحة في القطاع إلى أنه "تم عزل الحالتين بمستشفى رفح الميداني".

وأوصى أبوالريش بـ"الحد من الحركة واتباع حركات الوقاية والسلامة".

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وأشار إلى أنه "تم إغلاق صالات المطاعم والمقاهي والصالات، وتعطيل صلوات الجمعة حتى إشعار آخر".

وأوضح أن كل الإجراءات التي تقوم بها الوزارة هي لحماية وضمان سلامة الجميع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت تشخيص 47 إصابة بفيروس كورونا، خاصة في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت سابق، إنهم تمكنوا من حصر خطر فيروس كورونا في أضيق نطاق، رغم الإمكانيات المحدودة.

وأضاف "أطمئنكم أننا نبذل قصارى جهدنا، ونسخر كل إمكاناتنا، من أجل مواجهة هذا الفيروس الخطير الذي يهاجم العالم بأسره، ونعمل من خلال المؤسسات المختصة من أجل حماية أبناء شعبنا منه".