كيف خرجت الصين من أزمة كورونا ؟..6 إجراءات حاسمة

نجحت الصين لليوم الثالث على التوالي في عدم تسجل إصابة أي من مواطنيها بفيروس كورونا المستجد، وهو أمر يؤكد على فعالية الإجراءات التي اتخذتها للحد من انتشار الفيروس.

وكانت الصن قد أعلنت عن إجراءات غير مسبوقة لمكافة فيروس كورونا الجديد في ينايرلمكافحة الفيروس،و أشار العديد من السياسين إلى أنه سيكون من الصعب اتخاذ إجراءات مماثلة في دول العالم الديمقراطية.

ويبدو أن الصين اليوم أقرب إلى انتهاء معركتها مع الفيروس، عكس دول العالم الأخرى التي مازالت تبدو أن قصتها مع الفيروس مازالت في بداياتها.

التدابير التي اتخذتها الصين للتصدي للفيروس، وأثبتت نجاحها:

1- طبقت الصين إجراءات حجر صحي صارمة وصفت بالقاسية، لاحتواء انتشار الفيروس، وكسر حلقات انتشار العدو، خاصة في موطنه الأول ووهان، وهو إجراء لم يسبق له مثيل.

Advertisements

2- أغلقت السلطات المصانع والمحلات والشركات. وأوقفت وسائل النقل العام.

3- منعت الصين التجمعات وألغت الفعاليات والأنشطة الثقافية والرياضية، وأغلقت المدارس والجامعات .

4- شيدت السلطات الصينية مستشفيات ميدانية بسرعة غير مسبوقة في ووهان في أيام، لعلاج المصابين.

5- فرضت السلطات غرامات فورية على من لم يلتزم بإجراءات العزل وعدم ارتداء الكمامات.

6- طبق السكان العزل طواعية، وهو أمر كان فاصلا في معركة الصين مع فيروس كورونا.