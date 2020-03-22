تسجيل 98 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 8897

أعلنت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة ​الأمراض​ والوقاية منها، أنّ "​كوريا الجنوبية​ سجّلت 98 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة إلى 8897".

يُذكر أنّ "​منظمة الصحة العالمية​" كانت قد أعلنت يوم 11 آذار 2020، أنّ "تفشّي وباء "كورونا" المستجد، جائحةً عالميّةً. وقد تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس عتبة الـ11 ألفًا، والمصابين 266 ألفًا.

وحتّى الآن، بلغ عدد الإصابات في أوروبا 143 ألفًا و840 (7319 وفاة)، في آسيا 95618 (3461 وفاة)، في الشرق الأوسط 23384 (1581 وفاة)، في الولايات المتحدة الأميركية وكندا 22913 (287 وفاة)، في أميركا اللاتينية والكاريبي 3411 (35 وفاة)، في أفريقيا 1134 (35 وفاة) وفي أوقيانيا 1121 (سبع وفيات)".