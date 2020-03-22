لاريجاني: إحتواء فيروس كورونا رهن بمواكبة ومشاركة الشعب الشاملة

رأى رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، خلال اتصالات هاتفيّة أجراها مع محافظي سيستان وبلوجستان وكردستان وهرمزكان وبوشهر، أنّ "احتواء فيروس "كورونا" رهن بمواكبة ومشاركة الشعب الشاملة". وأكّد "ضرورة بذل الجهود من قبل المحافظين في مسار خفض الأضرار الناجمة عن فيروس "كورونا" على الصحّة والعمل والأمن النفسي للمواطنين إلى أدنى حدّ ممكن".
وركّز على أنّ "الحثّ على البقاء في المنازل باعتباره المكان الأكثر أمنًا لصحّة الأسرة بهدف قطع سلسلة انتقال الفيروس، هو خطوة مهمّة ومؤثّرة"، مشدّدًا على "ضرورة التنفيذ الكامل للتدابير الصحيّة الخاصّة بعطلة النوروز". ولفت إلى "ضرورة تلبية مستلزمات الكوادر الطبيّة في المستشفيات على وجه السرعة، لدعمهم في جهودهم الدؤوبة في معالجة المرضى المصابين بـ"كورونا"، مشيرًا إلى "تخصيص بعض المصادر الماليّة الجديدة من قبل منظمة التخطيط والميزانية لمواجهة هذا الفيروس".
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