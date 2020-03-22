وزير الصحة التركي: إرتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 21 والإصابات إلى 947

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، "إجراء تحاليل لـ2953 شخصًا، أظهرت إصابة 277 منهم بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد المصابين إلى 947، فيما فقدنا 12 مسنًّا مريضًا".
وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "مجموع الوفيات في تركيا بلغ 21 حالة"، داعيًا المواطنين إلى "تنبيه المسنّين بضرورة عدم الخروج من بيوتهم".
وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الداخلية التركية في بيان، أنّ "المسنين من عمر الـ65 وما فوق، والمصابين بأمراض مزمنة، قُيّد خروجهم من منازلهم وتنقّلهم في الأماكن المفتوحة مثل الحدائق، اعتبارًا من منتصف ليلة السبت- الأحد، بموجب المادة الـ11 من قانون الإدارة المحلية، والمادة 27 من قانون السلامة الصحية العامة"؛ وذلك ضمن تدابير منع انتشار فيروس "كورونا".
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