تأجيل الانتخابات الرئاسية في بوليفيا إلى أجل غير مسمى بسبب كورونا

أرجئت ​الانتخابات​ الرئاسيّة في ​بوليفيا​ إلى أجل غير مسمّى بسبب انتشار ​فيروس كورونا​ المستجدّ، بحسب ما أعلنت المحكمة الانتخابية العليا السبت، وذلك بعدما كان مقرّرا إجراؤها في 3 أيّار لمحاولة الخروج من ​الأزمة​ التي تشهدها البلاد منذ أكثر من خمسة أشهر.

وقالت المحكمة، في بيان، إنها تريد "حوارا واسعا وتعدديا مع جميع المنظمات السياسية بهدف تحديد موعد جديد للانتخابات".

ويأتي هذا الإعلان بعيد قرار ​الحكومة​ البوليفية المؤقتة فرض حجر صحي في بوليفيا اعتبارا من الأحد في محاولة لإبطاء تقدم الوباء.

وسجّلت البلاد، البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، حتى الآن 19 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وكان البوليفيون دعيوا في وقت سابق للتوجه إلى صناديق الاقتراع في 3 أيار لانتخاب خلف للرئيس المستقيل إيفو موراليس اللاجئ في ​الأرجنتين​.

وكان موراليس قد أعلن فوزه في الانتخابات التي أجريت في 20 تشرين الأول وسط تنديد من المعارضة بحصول عمليات تزوير.

وعلى وقع ​تظاهرات​ استمرت أسابيع وتخلي ​الجيش​ عنه، أعلن موراليس استقالته في 10 تشرين الثاني.