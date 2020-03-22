الفحوص الطبية تؤكد عدم إصابة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس وزوجته بكورونا

اعلن البيت الابيض ان الفحوص الطبية تؤكد عدم إصابة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس وزوجته بفيروس كورونا المستجد.
وكان بنس قد اعلن إنه وزوجته سيجريان فحصا للكشف عن فيروس كورونا بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد طاقمه بالفيروس. وقال بنس في إفادة صحفية في البيت الأبيض "طبيب البيت الأبيض أشار إلى أنه ليس لديه ما يدعو للاعتقاد بأنني تعرضت للفيروس وأنه لا توجد حاجة لإخضاعي للكشف".
وأضاف "بالنظر إلى موقعي كنائب للرئيس وقائد لمهمة البيت الأبيض لمكافحة الفيروس، سأخضع أنا وزوجتي للكشف في وقت لاحق".
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