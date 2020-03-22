نيجيريا تشدد إجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد

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ابوجا: شدّدت نيجيريا، أكبر الدول الإفريقية من حيث عدد السكان، السبت قيودها على دور العبادة والمطارات والحانات في محاولة لحماية سكانها من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي البلاد التي يبلغ عدد سكانها 200 مليون نسمة، أصدرت الرئاسة قرارات جديدة لمكافحة تفشي الفيروس تحظر التجمّعات التي تزيد عن 50 شخصا في المساجد والكنائس والمناسبات الاجتماعية ومراكز مشاهدة مباريات كرة القدم والنوادي الليلية.

وجاء في بيان أنه سيتم وقف الرحلات الدولية إلى ثلاثة مطارات، إلا أن مطاري لاغوس وأبوجا الرئيسيين "سيبقيان مفتوحين وسيستقبلان الرحلات الدولية".

ويوضح البيان أن التجمّعات في دور العبادة باتت تقتصر على خمسين شخصا كحد أقصى.

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واعتبارا من الإثنين ستغلق المدارس أبوابها.

وكانت لاغوس البالغ عدد سكانها 20 مليون نسمة قد قررّت الجمعة إغلاق الحانات والمطاعم والنوادي الليلية.

وقدرات نيجيريا على إجراء فحوص الإصابة بكورونا المستجد محدودة، وقد سجّلت البلاد إلى حد الآن نحو 12 إصابة مؤكدة.

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