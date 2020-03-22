رومانيا تمنع دخول الأجانب إلى أراضيها

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بوخارست: منعت الحكومة الرومانية السبت معظم الأجانب من دخول أراضيها في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الداخلية مارسيل فيلا إنه "يُحظّر على الأجانب وعديمي الجنسية، الدخول إلى رومانيا من أي نقطة عبور".

وأضاف انه يمكن أن تكون هناك استثناءات لأولئك الذين يرغبون في العبور عبر الأراضي الرومانية باستخدام ممرات يتم تحديدها مع البلدان المجاورة. وأعطى مثالا على ذلك ما حصل في المجر التي حظرت هذا الأسبوع أيضًا دخول الأجانب لكنها سمحت للرومانيين العائدين من أوروبا الغربية بعبور أراضيها.

كذلك، يمكن القيام باستثناءات للدبلوماسيين أو لأولئك الذين يسافرون لأسباب مهنية أو الذين لديهم أقارب في رومانيا، أو لأسباب إنسانية.

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كما أعلنت الحكومة الرومانية إجراءات جديدة تدخل حيز التنفيذ مساء السبت بينها إغلاق عيادات أطباء الأسنان وحظر حضور الشعائر الدينية او المشاركة في تجمعات تضم أكثر من ثلاثة أشخاص.

وفُرض أيضا حظر تجوّل بين العاشرة مساء والسادسة صباحا، من دون أن ينطبق هذا الإجراء على من يعملون ليلا.

وسجّلت رومانيا حتّى الآن 367 اصابة بفيروس كورونا المستجد.

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