شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بإنشاء خطوط أرضية بالمدن الجديدة لتخزين مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب خالد هلالى، باقتراح برغبة لإنشاء خطوط لتجميع مياه الأمطار فى المدن الجديدة، على أن يتم مراعاة هذا الأمر عند التنفيذ، خاصة بعد التغيرات المناخية الأخيرة التى تشهدها البلاد، ولعل أخرها سقوط الأمطار خلال الأيام القليلة الماضية بكميات كبيرة، وضرورة أن تكون هناك آلية لتعظيم الاستفادة من هذه المياه وتوجيهها فى الزراعة مثل العديد من الدول التى اتخذت هذا النهج مؤخرا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن عمل خطوط فى القرى والمدن القائمة قد يشوبه صعوبة بعض الشى، نتيجة ضرورة توفير اعتمادات مالية ضخمة، ولهذا فى ظل عدد المدن الجديدة التى يتم انشائها وشبكة الطرق، لابد من مراعاة ذلك جيدا، على أن يتم تخصيص خط بجوار خطوط الصرف الصحى، ومياه الشرب، والكهرباء، والتليفونات، لتخزين ونقل مياه الأمطار.

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وأشار عضو البرلمان، إلى أنه فى ظل محدودية الموارد المائية، لابد من تعظيم الاستفادة منها، والبحث عن بدائل أخرى لتوفير المياه، ومن أهم هذه المصادر حسن استغلال مياه الأمطار جيدا، فهناك العديد من الدول على مستوى العالم بدأ مبكرا فى هذا الأمر، خاصة وأنها تكفى لزراعة مساحات كبيرة من الأراضى، إلى جانب ترشيد الاستهلاك، خاصة وأن الزيادة السكانية من أبرز النقاط التى يجب القاء مزيد من الضوء عليها فى مسألة المياه.

يذكر أن اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، كشف أن اجمالى كميات مياه الامطار التى استقبلتها محطة صرف صحى الجبل الأصفر خلال الأيام الماضية تتخطى 10 ملايين متر مكعب، وهو ما يمثل أكثر من 3 أضعاف قدرة المحطة، وأن المحطة كانت تستقبل نحو 4 ملايين متر مكعب مياه من مياه الامطار يوميا، رغم أن قدتها لا تتخطى الـ2 مليون ونصف مليون متر مكعب يوميا، وهو ما استلزم العمل بكافة المولدات داخل المحطة.