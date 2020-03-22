الكويت تفرض حظر تجول جزئي.. وتحدد مواعيده

أصدر مجلس الوزراء الكويتي، قرارا بفرض حظر تجول جزئي على البلاد من الساعة 5 مساء حتى 4 فجراـ في إطار تشديد الإجراءات لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أنس الصالح في مؤتمر صحفي :"كنا نريد تجنب هذا الإجراء،

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لكن عدم الالتزام بالإجراءات المفروضة، دفعنا لاتخاذ هذا القرار".

وأعلنت وزارة الصحة الكویتی، تسجیل 17 حالة مؤكدة إصابتھا بفیروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضیة في البلاد، لیرتفع بذلك عدد الاصابات المسجلة حتى الآن

إلى 176 حالة.

وكان وزیر الصحة باسل الصباح أعلن في وقت سابق صباح الیوم شفاء خمس حالات مصابة بمرض فیروس كورونا، لیصل مجمل من أعلن شفاؤھم من المرض إلى 27 حالة.

وبذلك، فإن عدد الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في أحد المستشفیات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابین بمرض فیروس كورونا وصل إلى 149 حالة.