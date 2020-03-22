تركيا.. 12 وفاة جديدة و277 إصابة بـ"كورونا "

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تركيا.. 12 وفاة جديدة و277 إصابة بـكورونا
الأحد 22 مارس 2020
متابعات الخليج 365
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، السبت، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 21، فيما ارتفعت الإصابات إلى 947.
وقال الوزير في تغريدة عبر حسابه على تويتر "تم إجراء تحليل لـ2953 شخصا، أظهرت إصابة 277 منهم بالفيروس، وارتفع عدد المصابين إلى 947، وفقدنا 12 مرضى مسنين".
وأوضح قوجة أن "مجموع الوفيات في البلاد وصل لـ21 حالة جميعهم من المسنين".
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