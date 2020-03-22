إسرائيل تغلق معابرها خوفاً من كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إسرائيل تغلق معابرها خوفا من كورونا
الأحد 22 مارس 2020
متابعات الخليج 365
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق جميع المعابر مع الضفة الغربية وقطاع غزة، ابتداء من صباح الأحد وحتى إشعار آخر، بدعوى منع تنقل فيروس كورونا المستجد.
وقال منسق أنشطة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة كميل أبوركن، في بيان، إنه"اعتبارا من صباح الأحد، ستكون المعابر إلى إسرائيل مغلقة تماما، سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية، ولن يُسمح للتجار وللعمال ولأصحاب التصاريح الأخرى بالدخول من المعابر حتى إشعار آخر".
وأضاف "هناك فئات استثنائية سيُسمح لها بالدخول إلى إسرائيل، وهي أصحاب تصاريح العمل في مجالات الصحة والتمريض، والعمال في المنطقة الصناعية عطاروت في مصانع حيوية، وحالات إنسانية وطبية استثنائية والتي سيتم دراستها عينيا".
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