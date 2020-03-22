شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قطاع غزة تسجل أول حالتين لـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن يوسف أبوالريش وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، منذ قليل، إصابة 2 فلسطينيين بفيروس كورونا كانوا عائدين من باكستان في الخميس الماضي، وقال أبوالريش إن: "الحالتين كانتا بين المحجورين ولم يدخلا القطاع، ونؤكد أنه لم يتم تسجيل أي حالة من داخل قطاع غزة".



وأكد أن: "اكتشاف الحالتين بين المحجورين يؤكد صحة وأهمية العزل الإجباري التي قامت به وزارة الصحة".

ولفت وكيل وزارة الصحة في القطاع إلى أنه "تم عزل الحالتين بمستشفى رفح الميداني".

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