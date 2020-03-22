شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان يطالب الحكومة ببناء مستشفيات للعزل الصحى بالظهير الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بضرورة بناء مستشفيات العزل الصحى بالظهير الصحراوى وبعيداً عن الكتلة السكنية للمواطنين، لافتاً إلى الاستعانة بالتجربة التى وصفها بالفريدة فى الصين.

وأضاف "وهدان" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن بناء مستشفيات العزل الصحى خارج الحيز السكنى، يحمى المواطنين من أى أضرار محتملة، فضلاً عن أن بناءها فى هذا الحيز يعطى أجهزة الدولة القدرة على فرض المزيد من الحماية والتأمين.

وفى سياق آخر، كان أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، قد قال أن لقاءه اليوم مع السفير الامريكى الجديد، چوناثان ر. كوهين، كان لقاء للتعارف، وتضمن الحديث عن دور الوزارة وأداء الحكومة المصرية خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرًا إلى أن السفير الأمريكى يرى أن هناك اتصالا قويا بين الحكومة والمواطنين، وتحدث عن أن التقارير الدولية لا تعكس حقيقة الأوضاع فى مصر.

وأضاف وزير الإعلام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أنه أكد للسفير الأمريكى أن منظمات حقوق الإنسان التى تتحدث عن مصر تتجنب الحديث عن دول أخرى بها هدر لحقوق الإنسان، وهذا يجعلنا نفقد المصداقية فيها، لكونها تكيل بمكيالين، منوهًا بأنه أكد له أن المنع أصبح مستحيل فى ظل الإعلام الجديد، معقبًا: "لو حبينا نمنع مش هنعرف".