محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
ناشدت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة لمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، رجال الأعمال والفنانين والرياضيين بالتبرع للجمعيات الخيرية لمساعدة الأسر المتضررة من فيروس "كورونا المستجد".
وأضافت درويش - في بيان لها- يجب على الجميع أن يتكاتف سواء حكومة وشعبًا للخروج من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن عن طريق التبرع للأسر المتضررة والفقيرة والعمالة غير المنتظمة من خلال الجمعيات الخيرية التي لديها حصر بهذه الأسر التي تستحق الدعم.
وأكدت مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن معدن الشعب المصري يظهر دائمًا في الأوقات والمحن الصعبة ولا يستطيع أي مواطن أن يتخلى عن مساعدة بلدة واهلة، من منطلق الحرص على المشاركة المجتمعية بالاصطفاف حول الوطن وخلف كل الجهود المبذولة من كافة المؤسسات في سبيل تجاوز هذا الظرف الصعب.
كانت هذه تفاصيل خبر برلمانية تناشد الجمعيات الأهلية بمساعدة العمالة غير المنتظمة المتضررة من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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