دون سابق إنذار، خرجت عدد من المسيرات في مدينتي طنجة وفاس، بعد منتصف الليلة، تجوب الأحياء والشوارع في مشهد مثير للاستغراب.
ويستمر خروج العشرات من الشباب والأطفال، في غياب تام للسلطات ورجال الشرطة، مع دخول ثالث أيام حظر التجول ضمن قرار فرض “حالة الطوارئ الصحية”، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.
ويهتف الشباب الذين خرجوا في مسيرات، متفرقة، بالتهليل والتكبير، دون توقف منذ الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد.
وكان سكان طنجة والمضيق نظموا مبادرة، في الساعات الأخيرة من السبت، تضرعوا فيها إلى الله، من نوافذ وشرفات منازلهم، لرفع “الجائحة” عن البلاد، قبل أن تتحول هذه المبادرة إلى الشارع.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. مسيرات متفرفة في طنجة وفاس مع ثالث أيام حظر التجول في غياب للأمن! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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