شكرا لقرائتكم خبر عن غطرسة وجهل أردوغان يجعلانه يخاطر بحياة مواطنيه أمام «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أكدت مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية، أن أكاذيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول مدى تفشي فيروس «كورونا» في بلاده، بمثابة مقامرة بأرواح مواطنيه البالغ عددهم 80 مليونًا.

وبحسب مقال الباحث المقيم في «أمريكان انتربرايز انستتيوت»، مايكل روبين: مع انتشار الفيروس التاجي لدى جيران تركيا من كل الحدود، ظل أردوغان ووزراؤه في حالة إنكار، وتابع: في الأسبوع الماضي فقط نفى وزير الصحة التركي وجود أي حالات في البلاد، في ادعاء يتناقض مع كل الأدلة على إصابة المسافرين إلى تركيا، ومضى قائلًا: خلال مواجهتها عدم التصديق على المستويَين المحلي والدولي لفكرة أن الفيروس التاجي تجاوز تركيا، اتخذت السلطات نهجًا مزدوجًا.

» تجاوز القمع

وأضاف: كما في الصين، اعتقلت السلطات مَن يتحدث في الأمر، لكنها تجاوزت القمع إلى إصرار أعضاء حلقة نقاشية في الصحافة التركية التي تسيطر عليها الدولة، على أن الجينات التركية تجعل معظم الشعب التركي محصنًا.

وتابع الكاتب يقول: قد يتبنى العديد من الأتراك، بما في ذلك أردوغان، فكرة تفوق العرق التركي، واصفًا ذلك بالجهل الأساسي بالعلم، متسائلًا: ما الذي يحفز أردوغان على الكذب حول مدى تفشي الفيروس التاجي ببلاده والمقامرة بحياة 80 مليون تركي؟

ومضى بالقول: قد يكون السبب جزئيًا هو المزيج الخطير من الغطرسة والجهل لدى الرئيس التركي، وفقًا لوزارة العدل، اتهمت الشرطة التركية في المتوسط 4500 شخص كل عام من 2014 حتى 2017، بإهانة الزعيم التركي بسبب انتقاده أو التحدث عن فساده.

وفي عام 2018، كان العدد حوالي 26 ألفًا، وأضاف: عندما بدأت الشقوق تظهر في الاقتصاد التركي، لم يدخر أردوغان أي جهد لإسكات الانتقادات المتزايدة.

» نظريات المؤامرة

وأردف يقول: حملة القمع على الصحافة الحرة تعني أن وسائل الإعلام الناجية تضخم نظريات المؤامرة التي يؤمن بها أردوغان وكبار مساعديه، متوقعًا أن المسألة مسألة وقت حتى يتم اتهام أتباع رجل الدين المنفي فتح الله غولن بالمساهمة في انتشار الفيروس.

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ومضى يقول: قد يكون الدافع الأكبر هو الخوف مع تعثر الاقتصاد، في عام 2010 ووعد أردوغان بأنه بحلول الذكرى المئوية 2023 لتركيا، ستكون بلاده واحدة من أكبر عشرة اقتصادات في العالم، حتى قبل الإصابة بالفيروس التاجي، ستكون أنقرة محظوظة للبقاء في المراكز العشرين الأولى؛ حيث يجتمع فيها الفساد والمحسوبية والتدخل السياسي في الأعمال، وسوء الإدارة على نطاق واسع؛ ما جعل الثقة في الاقتصاد التركي تصل إلى الحضيض.

وتابع: مع تباطؤ الاقتصاد التركي، فإن وسائل تجنب الكارثة تتضاءل، كان نهب الغاز القبرصي أحد الإستراتيجيات، ولكن حتى لو أصابت سفن الاستكشاف التركية هذا الغاز، فسيحتاج الأمر سنوات لتوصيل الغاز إلى السوق.

» خشية أردوغان

مشيرًا إلى أن ما يخشاه أردوغان حقًا هو انهيار صناعة السياحة في تركيا، وأضاف: في 2018، شكّلت صناعة السياحة التركية ما يقرب من 30 مليار دولار، قبل عام واحد فقط، وعد أردوغان بأن تستضيف تركيا 50 مليون سائح.

وتابع: أضف إلى ذلك مزيج استثمار تركيا الذي يقارب 12 مليار دولار في مطار إسطنبول الجديد، المتوقع أن يكون الأكبر في العالم، والمطار الذي يستثمر فيه أردوغان وعائلته بشكل كبير، يبدو أن أردوغان سعى إلى التقليل من شأن التقارير حول الفيروس التاجي من أجل تشجيع دولارات السياحة على الاستمرار في التدفق.

ويواصل: من خلال القيام بذلك، سعى ليس فقط إلى اللعب مع الروس والأوروبيين والأمريكيين ظنًا منه أنهم حمقى، ولكن أيضًا عرّض حياتهم للخطر، وتابع: لسوء حظ تركيا، سيكون الأتراك هم الذين سيدفعون الثمن أكثر، حيث بلادهم مهددة بأن تصبح البؤرة الكبيرة التالية للفيروس.

ويقدّر أحد الأطباء الأتراك أن ما يصل إلى 60% من الأتراك قد يصابون الآن، وأن أردوغان يؤخر الاختبار من أجل منع انتشار حجم الكارثة.

واختتم بقوله: كانت الوفيات حتمية، ولكن من المرجح أن يتسبب عدم صدقية أردوغان في وفاة آلاف الأشخاص الإضافيين في بلاده، بالإضافة إلى العشرات الذين لم يتم الإبلاغ عنهم رسميًا.