شكرا لقرائتكم خبر عن قائد ليبي لـ«اليوم»: مرتزقة أردوغان يتخفون داخل طرابلس والان نبدء بالتفاصيل

نفى قائد عسكري ليبي انسحاب العناصر التركية والمرتزقة من طرابلس، قائلا: إن ما يتردد عن انسحاب القوات التركية والمرتزقة من العاصمة الليبية ليس صحيحا.

مشددا في حديثه لـ«اليوم» على أن اختفاءهم مؤقت و«تكتيكي»؛ لتنظيم صفوفهم بعد الضربات الموجعة التي أصابتهم أخيرا، خصوصا في قاعدة مطار معيتيقة، ولفت إلى أن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج تلقت توجيهات من أردوغان بالترويج لخلو طرابلس من قوات أنقرة؛ تمهيدا لرسم خريطة جديدة لإعادة انتشار الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة والإرهابية لجماعة الإخوان بعد انتهاء حالة الهدوء المؤقتة التي فرضها انتشار «كورونا».

وكانت 5 منصات صواريخ تركية اختفت من قاعدة مطار معيتيقة، بالتزامن مع اختفاء للضباط الأتراك في المطار الذي تحول لقاعدة للجنود والضباط والمعدات والصواريخ وأجهزة الرادار التركي، التي تستخدمها قوات أردوغان لشن هجمات ضد تقدم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يقود معركة حاسمة لتحرير العاصمة طرابلس.