شكرا لقرائتكم خبر عن غينيا.. انتكاسة جديدة لديمقراطية غرب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

رصدت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية الانتكاسات الديمقراطية التي شهدتها دول غرب أفريقيا، مشيرة إلى أن الاستفتاء الذي يجري اليوم الأحد على تعديل الدستور الغيني يمثل خطوة جديدة إلى الخلف بالنسبة لديمقراطيات تلك الدول.

وبحسب مقال للكاتب آنو أديوي، فإن استفتاء اليوم يسمح لرئيس البلاد ألفا كوندي، الذي وصل إلى السلطة في 2010 بموجب انتخابات حرة ونزيهة وفاز بولاية ثانية ونهائية يسمح بها الدستور في 2015، بالبقاء في منصبه حتى 2032.

» تعديل دستور

ومضى يقول: سيظل الدستور المعدل متضمنًا لحدود زمنية، ولكنه سيزيد كل فترة من 5 إلى 6 سنوات، وبحسب التعديل الجديد سيحق لكوندي الترشح لفترتين جديدتين، وسيكون قد بلغ من العمر 94 عامًا عندما يغادر منصبه إذا سارت الأمور وفقًا للخطة.

ونوه إلى أن خطوة كوندي مقتبسة مباشرة من ألعاب القادة غير الديمقراطيين الذين يسعون إلى تمديد فترة خدمتهم بوسائل تبدو ديمقراطية.

وأردف الكاتب: شهدت غينيا عقودًا من الحكم الاستبدادي والانقلابات العسكرية قبل عودة الديمقراطية في عام 2010، ومن المفهوم أن مواطنيها حريصون على عدم العودة إلى تلك الأيام المظلمة.

ووجد استطلاع أجري عام 2017 أن أكثر من 8 من بين كل 10 غينيين يفضلون فترتين رئاسيتين فقط، بما في ذلك 70 % من أولئك الذين دعموا حزب كوندي الحاكم، لكن من غير المرجح أن يتم الالتفات إلى إرادة الشعب، حيث من المتوقع أن يحقق كوندي رغبته مع الإعلان عن نتائج استفتاء اليوم. وتابع: إذا نجح كوندي، فسيشجع الاتجاه المقلق بزيادة الاستبداد بين قادة غرب أفريقيا، وإذا نجح كوندي في تمديد فترة ولايته، فسوف يسير على خطى الرئيس التوغولي فور غناسينغبي، الذي حصل على ولاية رابعة الشهر الماضي.

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» الولاية الرئاسية

وأضاف: اتبع غناسينغبي الطريق المألوف الآن للنجاح الانتخابي من خلال السعي أولًا إلى تعديل الدستور الذي وضع سقفًا على حدود الولاية الرئاسية بفترتين، مدة كل منهما 5 سنوات، وتابع: أعاده الناخبون إلى منصبه بأكثر من 70 % من المشاركين في التصويت، وهو رقم يضرب المصداقية، وفقًا لأحد الخبراء.

ومضى يقول: مما زاد الطين بلة، أن غناسينغبي في السلطة منذ 2005، عندما حل محل والده، غناسينغبي إياديما، الذي حكم البلاد بنفسه من 1967 حتى وفاته المفاجئة، وبالنسبة لعدد كبير من الناس في الدولة الصغيرة الواقعة في غرب أفريقيا، فإن هذا يعني أنه إذا ظل الرئيس الحالي في منصبه حتى 2030، كما يتوقع الكثيرون، فإن عائلته ستكون أمضت في الحكم 63 عامًا.

وأضاف: في ساحل العاج، بدا أن الرئيس الحسن واتارا (78 عامًا) كان يختبر حدود الديمقراطية الهشة لبلده في أواخر العام الماضي، عندما أشار إلى نيته الترشح لولاية ثالثة غير دستورية.

ولكن إذا كان كوندي وغناسينغبي قد قدّما جهودهما المعادية للديمقراطية كمطالب شعبية مدعومة بجمهور الناخبين من خلال الاستفتاءات، فإن واتارا لم يقدم مثل هذه الذرائع، وأردف: لقد كان واتارا مهتمًا لأن منافسيه المخضرمين والقدامى لديهم تصميم على العودة إلى السلطة.

وأشار الكاتب إلى أن أفريقيا لديها أصغر سكان العالم، وأقدم قادتها، وإذا أراد الجيل القادم التغيير، فيجب على الشباب الأفارقة التخلي عن أحلام نجاح القطاع الخاص والدخول في الساحة السياسية.