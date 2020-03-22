شكرا لقرائتكم خبر عن صراعات الحوثيين تقتل 5 من قياداتهم والان نبدء بالتفاصيل
وقال مصدر محلي: إن الاشتباكات الداخلية أدت لمقتل المتحوث عبدالرزاق البحر وعدنان الجنيد، بينما قتل 3 من قيادات الميليشيات من محافظة صعدة، بينهم مسؤول إمداد جبهة الستين المدعو محمد المروني المكنى أبو ضياء.
من جهة أخرى، طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقيام وبصورة عاجلة بالضغط على ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران؛ للإفراج عن مئات المسافرين الذين احتجزتهم في مدينة عفار بالبيضاء، بذريعة ما سمته «حجرا طبيا»، دون تطبيق أدنى المعايير الصحية.
وأكدت الشرعية أنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة في التعامل مع جائحة كورونا، وفحصت كل القادمين من الخارج في المنافذ الحدودية؛ للتأكد من خلوهم من أعراض الفيروس والحجر على المصابين منهم.
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