هاشتاج «#انا_مع_حظر_التجول_الاجباري» يتصدر تويتر ..انحسار الوباء في دول طبقت الحظر..وبرلمانيون: في مصر ليس أمامنا حلًا آخر

تصدر هاشتاج #انا_مع_حظر_التجول_الاجباري موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ,وشهد مشاركة الآلاف من رواد الموقع والذين عبروا عن تأييدهم التام لفرض حظر التجوال في مصر بسبب فيروس كورونا,وذلك بعدما سجلت مصر العديد من الإصابات بهذا الفيروس القاتل

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بغلق أماكن التجمعات ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور,حتى يوم 31 مارس المقبل ,وذلك للحد من انتشار الفيروس القاتل

هذا وقد انحسر الوباء في دول طبقت الحظر نتناول بعض من التي قامت بهذا الإجراء :

"تونس" بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت إلي 60 حالة، حيث أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أرقام تعتبر بسيطة مقارنة بدول أخرى تأخرت في فرض الحظر.

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"العراق" تم تطبيق حظر التجوال منذ 17/3/2020، وسجلت وزارة الصحة العراقية اليوم 3 حالات وفيات جديدة بفيروس كورونا، وتم إصابة 21 شخص.

"تركيا" قامت بتطبيق حظر التجوال على فئة معينة من الجماهير، وهم من تعدت أعمارهم 65 عام إلا أن عدد الوفيات بسبب كورونا، قد ارتفعت إلى 9 حالات، بينما زاد عدد المصابين إلي 670 مصاب.

كانت الدكتورة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب،قد ناشدت الحكومة بضرورة صدور قرار فوري بفرض حظر تجوال في جميع أنحاء الجمهورية، من الساعة السادسة مساءا وحتى السادسة صباحا، مؤكدة أن حظر التجوال سيساهم في منع أي تجمعات للمواطنين