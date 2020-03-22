النشرة: الحالة التي نقلت من صيدا إلى مستشفى بيروت الحكومي سليمة

أفاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن أن فحوصات كورونا للحالة التي نقلت من ​مستشفى​ الهمشري في صيدا إلى مستشفى بيروت الحكومي الجامعي جاءت سلبية، وبالتالي فإنها غير مصابة بفيروس كورونا.

وأكد مراسل النشرة أن الحالة عادت إلى منزلها الكائن في صيدا وستلتزم الحجر المنزلي الإحتياطي.

وكان قد أعلن مدير مستشفى الهمشري في صيدا رياض أبو العينين، أنه "مساء اليوم أدخلت إلى غرفة العزل المستحدثة في المستشفى، مريضة تعاني ارتفاعا في درجة الحرارة لامست الأربعين درجة وسعالا وضيق تنفس"، وبعد اجراء التشخيص اللازم لها وإمدادها بالإسعافات اللازمة، وبعد الاشتباه بعوارض كورونا، تم الاتصال بالصليب الأحمر لتحويلها إلى مستشفى بيروت الحكومي الجامعي لإجراء فحص كورونا لها".