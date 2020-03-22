نفت بلدية الغازية ما "يتم تداول على بعض شبكات التواصل الاجتماعي، أن هناك 110 اصابات بفيروس كورونا في بلدتنا"، مؤكدة أنه "ليس هناك أي إصابة بفيروس كورونا على الإطلاق، وإنما 12 حالة عزل منزلي جراء قدومهم من السفر، والبلدية تتواصل بشكل يومي معهم".
وأعلنت في بيان لها أنها "ستكون شفافة جدا بموضوع الإعلان عن عدد الحالات المصابة، لا سمح الله، متمنية "من الجميع أخذ الخبر من مصدره الرئيسي أي صفحة البلدية".
كما أكدت أنها "قامت بإجراءات عدة للحماية من فيروس كورونا سابقا، وهذه الإجراءات مستمرة ان شاءالله. وسيقوم فريق مراقبة من البلدية ابتداء من الغد، بمراقبة حسن سير الإجراءات الواجب اتباعها في كل المؤسسات التي لم يشملها الاقفال تحت طائلة إقفال وفرض غرامة على كل مؤسسة لا تلتزم بإجراءات الصحة العامة، ووضع الشركة إما على لائحة الشركات الملتزمة والإشادة بها، أو وضعها ضمن الشركات المخالفة والتي ستنشر على موقع البلدية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية الغازية: لا إصابات لدينا وإنما 12 حالة عزل منزلي لمسافرين قادمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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