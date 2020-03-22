الصحة التونسية: وجود بؤرة لفيروس كورونا في منطقة صغيرة بتونس وسنطوقها

أكد وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي في حديث تلفزيوني، "وجود بؤرة لفيروس كورونا في منطقة صغيرة في تونس والوزارة بالتعاون مع السلطات المعنية ستطوقها"، مشدداً على أنه في صورة "عدم الالتزام بالحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام، فإن تونس ستصل إلى ما وصلته دول أخرى"، مبيناً أن الوزارة "تستعد للأسوأ، وتونس وصلت إلى الحافة مع إمكانية تفشي الوباء ستصل على إثرها أعداد المصابين إلى المئات".
هذا وأعلنت وزارة الصحة التونسية "تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 60 إصابة".
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