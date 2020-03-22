الصحة السورية: لا إصابات بفيروس كورونا حتى الآن ومستمرون برفع الجاهزية

أكد ​وزير الصحة​ السوري ​نزار يازجي​، الاستمرار بـ"اتخاذ الإجراءات الاحترازية ورفع الجاهزية للتصدي ل​فيروس كورونا​ المستجد"، مشيراً إلى أن "نتائج جميع الاختبارات التي أجرتها مخابر ​الصحة العامة​ حتى هذه اللحظة كانت سلبية ولم تسجل أي إصابة بالفيروس".

ولفت يازجي الى إنه إلى "جانب مشفى ​الزبداني​ الوطني الذي تم تخصيصه كمركز للعزل مع طاقم طبي متكامل فإن ​وزارة الصحة​ تعمل أيضا على رفع جاهزية أماكن أخرى من أجل الحجر للسوريين القادمين من دول فيها إصابات ووضعهم فيها لمدة 14 يوم وأخذ اللطاخات اللازمة لتحليلها بمخبر الوزارة والتدقيق بحالتهم للاطمئنان عليهم بشكل كامل ودوري".