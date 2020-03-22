شرطة بريطانيا تتهم رجلا بإنتاج دواء مزيف لكورونا محاولا بيعه بالخارج

أعلنت ​الشرطة البريطانية​ القاء القبض على رجل قام بإنتاج دواء مزيف لعلاج ​فيروس كورونا​ المستجد ومحاولة بيعه خارج البلاد، وهو فرانك لودلو البالغ 59 عاما، من وست ساسكس في جنوب إنجلترا.

وجاء اعتقال لودلو بعد تحقيق مشترك أجرته وحدة جرائم ​الملكية الفكرية​ التابعة لشرطة مدينة لندن ووكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية وإدارة الغذاء والدواء الأميركية.

وبدأت القضية عندما اعترض ضباط وكالة ​الجمارك​ وحماية الحدود الأمريكية في ​لوس أنجلوس​ طردا في 18 مارس تم إرساله من ​المملكة المتحدة​ واحتوى على 60 عبوة منفصلة لعلاج فيروس كورونا تم تصنيفها على أنها "علاج مضاد للأمراض".