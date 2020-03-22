شرطة بريطانيا تتهم رجلا بإنتاج دواء مزيف لكورونا محاولا بيعه بالخارج

أعلنت الشرطة البريطانية القاء القبض على رجل قام بإنتاج دواء مزيف لعلاج فيروس كورونا المستجد ومحاولة بيعه خارج البلاد، وهو فرانك لودلو البالغ 59 عاما، من وست ساسكس في جنوب إنجلترا.
وجاء اعتقال لودلو بعد تحقيق مشترك أجرته وحدة جرائم الملكية الفكرية التابعة لشرطة مدينة لندن ووكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية وإدارة الغذاء والدواء الأميركية.
وبدأت القضية عندما اعترض ضباط وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في لوس أنجلوس طردا في 18 مارس تم إرساله من المملكة المتحدة واحتوى على 60 عبوة منفصلة لعلاج فيروس كورونا تم تصنيفها على أنها "علاج مضاد للأمراض".
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