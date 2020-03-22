مصادر السراي الحكومي توضح عبر "النشرة" ما نُشر عن إجراء يطال الصحافيين

نفت مصادر ​السراي الحكومي​ عبر "النشرة" ما يتم تداوله من إجراءات تطال تنقل الصحافيين بظل فترة التعبئة العامة والدعوات للتشدد بتطبيق بنودها، وتحديدا ما قيل بشأن ضرورة انتماء الإعلامي الى ​نقابة المحررين​ ليُسمح له بالتجول، داعية لتوخي الحيطة والحذر في التعاطي مع هذه الامور.

ودعت المصادر لانتظار بيان ​وزارة الداخلية والبلديات​ حول الإجراءات المشددة ​الجديدة​، والمستثنين منها، مع الاخذ بعين الإعتبار بيان نقابة المحررين الصادر اليوم والذي يدعو للحفاظ على حقوق الاعلامي لاي جهة انتهى وسواء كان داخل النقابة او خارجها.