مصادر السراي الحكومي توضح عبر "النشرة" ما نُشر عن إجراء يطال الصحافيين

نفت مصادر السراي الحكومي عبر "النشرة" ما يتم تداوله من إجراءات تطال تنقل الصحافيين بظل فترة التعبئة العامة والدعوات للتشدد بتطبيق بنودها، وتحديدا ما قيل بشأن ضرورة انتماء الإعلامي الى نقابة المحررين ليُسمح له بالتجول، داعية لتوخي الحيطة والحذر في التعاطي مع هذه الامور.
ودعت المصادر لانتظار بيان وزارة الداخلية والبلديات حول الإجراءات المشددة الجديدة، والمستثنين منها، مع الاخذ بعين الإعتبار بيان نقابة المحررين الصادر اليوم والذي يدعو للحفاظ على حقوق الاعلامي لاي جهة انتهى وسواء كان داخل النقابة او خارجها.
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