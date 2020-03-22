قوى الامن: اعتباراً من اليوم سنتشدد بحق المخالفين لقرار التعبئة العامة وسنلاحقهم قضائياً

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الامن​ الداخلي، في بيان ، انه "منذ صدور قرار ​مجلس الوزراء​ المتعلق باعلان التعبئة العامة لمواجهة ​فيروس كورونا​ بتاريخ 15-3-2020 والذي قضى بوجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة القصوى لغاية تاريخ 29-3-2020، باشرت قوى الامن تطبيق هذا القرار بجميع الوسائل المتاحة عبر تسيير دورياتها على الاراضي اللبنانية وانذار المواطنين من خلال حملات التوعية المباشرة بواسطة مكبرات الصوت، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي من اجل الحثّ على التقيّد التامّ بالتزام المنازل وعدم القيام بالتجمعات وإقفال المؤسّسات والمحالّ التجارية، إضافة الى قيام القطعات الاقليمية بتنظيم مئات المحاضر بحقّ المخالفين".

ودعت المديرية المواطنين الى "الالتزام التامّ بمنازلهم، وعدم القيام بالتجمعات، ووقف العمل بجميع وسائل النقل الاجمالية (باصات، فانات من جميع الاحجام)، وان الاصرار على عدم التقيد بقرار التعبئة العامّة والاستمرار في التجمعات وفتح المحال امام الزبائن، سيؤدي الى نشر هذا الوباء على جميع الاراضي اللبنانية، والى صعوبة السيطرة عليه، وستتخذ قوى الامن اجراءات اكثر تشدّدًا بحق المخالفين اعتبارا من ​الساعة​ 6 صباحا من تاريخ 22-3-2020 ولن تكتفي بتسطير محاضر إدارية بحقهم فحسب، بل سيتم ملاحقتهم قضائيًّا وتنظيم محاضر عدلية وفقا لقانون العقوبات، ولاسيما المادة 604".

وأكدت المديرية، أن "دور المواطنين اساسي في هذه الظروف الاستثنائية، ومن واجباتهم ان يلتزموا بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والإدارات المعنية، وهم لا يعفون من دائرة المسؤولية في الحفاظ على ​الأمن​ الصحي، والحدّ من انتشار الوباء، وإيلاء المصلحة العامّة قبل أيّ اعتبار".