شكرا لقرائتكم خبر عن نائب سمالوط يطالب الصحة حل أزمة عجز أسرًة العناية المركزة والحضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب سمير رشاد، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة نقص الحضانات فى المستشفيات العامة وخاصة بمركز سمالوط محافظة المنيا وكذلك أسرة العناية المركزة، للتخفيف عن كاهل المواطنين، فى ظل ارتفاع أسعار الخدمة فى المستشفيات الحكومية بشكل كبير، فى الوقت الذى تشهد المنظومة الصحية اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، ولابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، وحل أزمة العجز فى مختلف القطاعات.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، أن المنظومة الصحية على الرغم من الاهتمام الكبير بها، وتحسين مستوى الخدمة، إلا أن هناك بعض العقبات التى تواجه المواطنين فى الحصول على الخدمة المطلوبة، نتيجة عجز فى بعض القطاعات، سواء الطاقة البشرية أو الأجهزة والمعدات الطبية، ولعل أبرز القطاعات التى تواجه صعوبة نقص الحضانات واسرة العناية المركزة.

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وطالب عضو البرلمان، عمل حصر شامل لكافة المستشفيات على مستوى الجمهورية، للوقوف على العجز بها سواء كان فى الطاقة البشرية، أو الأجهزة والمعدات، على أن يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لها، ومن ثم يتم البدء فى حل الأزمة بالمستشفيات الأشد احتياجا وفقا لطبيعة كل منطقة، ويتم وضع جدول زمنى للانتهاء من خطة حل أزمة عجز الحضانات بشكل فورى.

يذكر أن التقرير الحكومى المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، تحت مسمى "حصاد مرحلة البناء للعام المالى 2018/2019"، جاء فيه الانتهاء من تنفيذ 6265 مشروعًا فى مختلف القطاعات والبرامج بتكلفة حوالى 466 مليار جنيه، منها 9 مشروعات فى مجال تطوير المستشفيات الجامعية بتكلفة كلية 123 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 11 مستشفى جامعيا وإضافة 39 حضانة أطفال جديدة.