محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ):
أعلنت الحكومة الإيطالية أمس السبت انها ستغلق جميع المنشآت الصناعية غير الحيوية لمدة 15 يوما في مسعى لوقف انتشار فيروس كورونا.
وأضافت الحكومة انه سيتم السماح بإعادة العمل الاقتصادي في أقرب وقت ممكن وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في مؤتمر صحفي يوم السبت أن المحال التجارية والصيدليات ستظل مفتوحة جنبا إلى جنب مع البنوك ومكاتب البريد.
كانت هذه تفاصيل خبر ايطاليا تغلق تقريبا جميع المنشآت الصناعية لمدة 15 يوما لمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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