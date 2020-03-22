محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لاحتفال بنقل أثاث منزل عروسين أو ما يعرف اصطلاحًا بالـ"عزال"، ويظهر في الفيديو عمليات تعقيم للحضور والأثاث، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.
وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المقطع المصور، وأشار بعضهم إلى أن الواقعة جاءت خلال احتفال في محافظة الشرقية، لكن لم يتسن التأكد من ذلك.
وأظهر الفيديو، الحضور والمعازيم من أقارب العروسين والمواطنين والأهالي خلال عمليات التعقيم التي شملت أيضًا الآلات الصوتية والموسيقية "الدي جي".
ولم تفلت صواني "عشاء العروسة" من دفعات الرش والتطهير، فيما كانت السيدات اللاتي تحملنها تضحك دون أدنى تأثر بالأزمة التي سببها فيروس "كورونا" المستجد للحياة بكافة دول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر "رشوا عشاء العروسة بالمطهر".. أول "عزال مُعقم" في الشرقية بسبب كورونا -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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