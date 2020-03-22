بالصور- لحظة فض سوق "ديرب البلد" في الشرقية بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالشرقية، بإشراف اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، مساء السبت، حملة مكبرة لفض سوق "ديرب البلد"؛ ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

ترأس الحملة المحاسب محمد حجازي، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، بالتنسيق مع اللواء أشرف الدمرداش، مساعد مدير الأمن للمنطقة المركزية، والعقيد محمد فؤاد، مأمور مركز شرطة ديرب نجم، ورجال الإشغالات وقسم الإزالات بمركز ومدينة ديرب نجم.

وجرى فض السوق ومصادرة المخالفات الموجودة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمنع إقامة الأسواق والسويقات الشعبية والباعة الجائلين ووقف جميع الأنشطة الرياضية بالنوادي والصالات الرياضية ومراكز الشباب والساحات الشعبية، ومنع أي تجمعات بتلك الأماكن أو أية أنشطة تتعلق بالجمعيات الأهلية، مع الاستمرار في غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة الحفلات والفاعليات التي تحوي تجمعات للمواطنين حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.