فيروس كورونا.. تركيا تفرض حظر تجوال على كبار السن

فرضت تركيا حظرا للتجول على كبار السن وحظرت على المطاعم تقديم أطعمة داخلها في تشديد لإجراءات مكافحة فيروس كورونا، مع زيادة عدد الوفياتلأكثر من الضعف، مسجلة 21 شخصا مقارنة بتسعة في اليوم السابق.
وقال "نحذر المسنين، مخاطر الوفاة تزداد مع التقدمفي السن".
وعلقت تركيا في وقت سابق الرحلات الجوية مع 46 دولة أخرى وحظرت النزهات الخلوية وحفلات الشواء مع زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس فيها إلى مثليه تقريبا على نحو يومي في غضون أسبوع.
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