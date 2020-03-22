إسرائيل تفرض الإغلاق الكامل على دخول والخروج من فلسطين

فرضت إسرائيل، إغلاقا كاملا على الأراضي الفلسطينية لمنع الدخول أو الخروج منها. وأغلقت السلطات الإسرائيلية بشكل كامل الأراضي الفلسطينية بحيث يمنع الدخول أو الخروج منها ابتداء من اليوم الأحد. الدخول أو الخروج منها ابتداء من اليوم الأحد. وفي هذا الصدد، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية الانتقالية بنيامين نتانياهو: "سنقر حالة الطوارئ لمدة 7 أيام وسيتم فرض الإغلاق ومنع الخروج إلا لمشتريات الأغذية والأدوية الضرورية، أو أماكن العمل الحيوية، وكل من يخالف ذلك سيُغرم". بنيامين نتانياهو: "سنقر حالة الطوارئ لمدة 7 أيام وسيتم فرض الإغلاق ومنع الخروج إلا لمشتريات الأغذية والأدوية الضرورية، أو أماكن العمل الحيوية، وكل من يخالف ذلك سيُغرم".

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