أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت عن بلوغ عدد ضحايا فيروس كورونا بلغ 793 شخص، ليرتفع عدد الوفيات إلى 4825.
وحذر نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من مصير إيطاليا، وقال الدالي "الوعي اهم حاجه لمواجهة الڤيرس، يا نكون زي الصين ونعدي المحنه، يا نكون زي ايطاليا ونعد ناس بموت".
أما عصام فكتب "نيتلي الإيطالي المصاب بكورونا والذي توفت عائلته الأب والأم واخواته الإثنين وزوجته وبنته الصغيرة بفايروس كورونا ينتحر بالقفز من
وأوضح عبد الرحمن التميمي "إصابة مالديني وابنه وديبالا وماتويدي وروغاني والعديد من اللاعبين في ايطاليا والعديد من الشعب الايطالي الكبار والصغار والشباب".
ودون محمد "حزين جدًا على ما يحدث في إيطاليا"، أما نجل الإعلامي خالد بيومي فكتب "عمر خالد بيومي من إيطاليا وبكل لغات العالم "خليك في بيتك".
وقال فرح السعيدي "من الأردن إلى إيطاليا صلوا من أجل المصابين"، شيماء كتب "#إيطاليا تسجل 793 وفاة جديدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 4825، وعدد إصابات #كورونا في إيطاليا يتجاوز 53 الف حالة إيطاليا بتتفرم بكورونا سلم يارب".
معتز كتب "إيطاليا تكسر أسوأ أرقامها من جديد، رصدت 6557 حالة جديدة ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة في إيطاليا 53,578، وسجلت 793 حالة وفاة جديدة ليصبح إجمالي الوفيات 4825، التعافي في إيطاليا وصل 6072، عزل إقليم لومبارديا كان يوم 8 مارس (قبل 13 يوما) وعزل إيطاليا بالكامل كان يوم 9".
كانت هذه تفاصيل خبر حزن على تويتر بعد وفاة 793 شخصًا في إيطاليا بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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