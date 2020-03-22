فرض حظر تجول جزئي في الكويت بسبب "كورونا"

قرر مجلس الوزراء الكويتي فرض حظر تجول من الساعة 5 مساء حتى 4 فجرا، وذلك كإجراء احترازي لمنع تفشي فايروس كورونا.

وقال نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة الكویتي أنس الصالح إن مجلس

الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي السبت فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد اعتبار من یوم غد وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا یومیا حتى إشعار آخر.

جاء ذلك في كلمة ألقاھا الصالح خلال مؤتمر صحفي عقد بعد انتھاء جلسة استثنائیة لمجلس الوزراء في قصر السیف في إطار المتابعة المتواصلة لبحث تقاریر الجھات ذات الصلة بمواجھة تداعیات فیروس كورونا المستجد (كوفید – 19).