حكومة سلوفاكيا تؤدي اليمين بالكمامة وتشعل السوشيال

أثار أداء اليمين الدستورية لحكومة سلوفاكيا الجديدة، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر حول العالم، وذلك بعد أن أدوا اليمين الدستورية وهم يرتدون الكمامة.
وتحدت الحكومة الجديدة في دولة سلوفاكيا، تفشي فيروسكورونا المستجد، وأدت اليمين الدستوري اليوم السبت، وسط احتفالية توعوية ضمت عدد من الوزراء الجدد وهم يرتدون الكمامات الصحية حرصاً منهم على نشر رسائل لتوعية الجميع بضرورة مواجهة "كوفيد -19".
وظهر عدد من الوزراء الجديد في الحكومة السلوفاكية وهم يرتدون كمامات طبية و"جوانتي" اثناء حلفهم لليمين وسلامهم على رئيسة الدولة، وقاموا بالتقاط صور تذكارية لهم بعد حلف اليمين الدستوري لنشر التوعية بين شعبهم.
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