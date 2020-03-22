الجيش اللبناني ينتشر في البلاد لمنع التجمعات لردع كورونا

أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم السبت، بدء انتشار قواته في كافة أراضي البلاد في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لردع انتشار فيروس كورونا، سبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأفاد الجيش، في بيان، بأن وحداته بدأت "هذا المساء بالانتشار على الأراضي اللبنانية كافة في إطار تنفيذ الخطة الرامية إلى تطبيق قرارات الحكومة المتعلقة بمنع التجمعات وإقفال كل مؤسسةيشملها قرار التعبئة".
وجددت قيادة الجيش اللبنانية دعوتها لوسائل الإعلام إلى "عدم نشر أخبار تتعلق بالمؤسسة العسكرية، أو الخوض بتحليلات أو إطلاق تكهنات وتوقيتات تتعلق بعملها والرجوع دائما إلى البيانات الصادرة عن قيادة الجيش مديرية التوجيه حصرا".
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