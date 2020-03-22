الأمم المتحدة ترحب باستجابة طرفي الصراع في ليبيا لدعوات وقف القتال

رحبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اليوم السبت 21 مارس، باستجابة الأطراف الليبية المتنازعة للدعوات الدولية لوقف القتال للأسباب إنسانية داعية جميع الأطراف بالتفعيل الفوري، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا إن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب باستجابة كل من حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي لنداءات وقف القتال لأهداف إنسانية".

وأضافت البعثة أنها "تأمل أن يلتزم الطرفان بوقف فوري للاقتتال

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على جميع الجبهات بغية إتاحة الفرصة للسلطات الصحية المحلية والشركاء في مجال الرعاية الصحية للاستجابة للتهديد المحتمل لانتشار جائحة فيروس كورونا في البلاد".

ودعت البعثة الأممية للدعم في ليبيا "جميع الأطراف إلى توحيد جهودها والعمل معاً من أجل توجيه كل الطاقات والموارد لدعم الليبيين والسلطات المحلية في سبيل تحسين استعدادها لمواجهة خطر هذا الوباء العالمي والحيلولة

دون حدوث عواقب كارثية".

وأوضحت البعثة أن "يشمل ذلك السماح بتقديم المساعدات الإنسانية وتوفير السلع والمواد الغذائية دون معوقات، وإتاحة المجال لمنظمة الصحة العالمية وشركائها في القطاع الصحي للعمل دون عوائق في جميع أنحاء البلاد".

وأشارت البعثة في بيانها أن "يفضي وقف الاقتتال لأغراض إنسانية في نهاية المطاف إلى قبول قيادتي الطرفين الليبيين لمسودة اتفاق وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في 23 فبراير ، بتيسير من الأمم المتحدة، وذلك في إطار المحادثات التي جرت في جنيف من خلال اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5".