تسجيل 12 وفاة و277 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا

أفادت السلطات التركية، مساء اليوم السبت، بتسجيل 12 وفاة و277 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، استمرارا لتدهور أزمة عدوى "COVID-19" في البلاد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في بيان مقتضب نشره عبر "تويتر"، إن الجهات الطبيةأجرت خلال اليوم الماضي 2953 فحصا جديدا خاصا بفيروس كورونا في البلاد، أعطت 277 منها نتائج إيجابية.
وأشار قوجة إلى أن الحصيلة العامة للإصابات بالعدوى ارتفعت بالتالي إلى نقطة 947 حالة بعد أن كانت عند مستوى 670مساء أمس الجمعة.
كما ذكر أن 12 مريضا جراء الإصابة بفيروس كورونا فقدوا الحياة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الوفيات بالمرض إلى 21 حالة.
وشدد وزير الصحة على ضرورة إبلاغ كل المسنين في البلاد بقواعد حظر التجول الذي تم تطبيقه بشكل جزئي في إطار إجراءات مكافحة الفيروس، مشيرا إلى أن خطر الوفاة مرتبط بشكل مباشر مع كبر سن المسنين.
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