العراق: الزرفي يستعد لإقناع المعترضين على تكليفه

هدى جاسم (بغداد)

يستعد رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، لإجراء مباحثات وعقد اجتماعات مع الكتل المعترضة على تكليفه، لتبديد مخاوفها بمنحهم تطمينات مكتوبة عن المرحلة الانتقالية.

وقالت مصادر سياسية ومقربة من الزرفي للاتحاد: إن الأخير أرسل عدة رسائل تطمينية للكتل الشيعية المعترضة على تكليفه، فيما يستعد لعقد لقاءات ومباحثات لتقديم ورقة عمل مكتوبة عن المرحلة الانتقالية للبلاد، وأشارت المصادر إلى أن التيار الصدري سيرعى تلك المباحثات للوصول إلى حلول سريعة قد لا تتعدى الأسبوعين، وأكدت المصادر أن الزرفي بدأ بشكل عملي بدراسة عملية تشكيل الحكومة، واختيار الحقائب الوزارية التي سيتولاها مختصون بينهم شباب ونساء، وقالت المصادر: إن ساحات التظاهر سيكون لها ممثلون في تلك الحقائب الوزارية، وسوف يتم تشكيل لجنة تنسيقية عليا لمتابعة تنفيذ مطالب المتظاهرين، ومنها إجراء الانتخابات المبكرة بتحديد موعد لها خلال عام.

وكانت 5 كتل سياسية شيعية عراقية قالت الأربعاء الماضي: إن الرئيس‏? ?برهم ?صالح ?خالف ?الدستور ?والأعراف، ?بقرار ?تكليف ?عدنان ?الزرفي ?بتشكيل ?الحكومة? ?الجديدة، ?معربة ?عن ?رفضها ?لهذا ?التكليف، وشددت أربع كتل عراقية في بيان مشترك، وهي ائتلاف دولة القانون، ?وتحالف ?الفتح، وكتلة ?العقد? ?الوطني، ?وكتلة ?النهج ?الوطني، ?على ?رفضها ?لقرار? ?التكليف، ?ثم ?انضمت ?إليهم ?كتلة ?تيار ?الحكمة.

ولكن اجتماعات تلك الكتل الخميس وحتى فجر الجمعة، فشلت في التوصل إلى رفض جماعي حول تكليف الزرفي، أو الخروج برسالة إلى رئيس الجمهورية بإعلان الرفض، خصوصاً بعد رسالة تم توجيهها من قبل زعيم التيار الصدري «التأني وعدم الحديث عن المرشح السابق لرئاسة الحكومة المؤقتة نعيم‏? ?السهيل، ?والتحذير ?من ?استبدال ?رئيس ?الحكومة ?المكلف ?عدنان ?الزرفي، ?لأن ?وضع? ?العراق ?لا ?يحتمل»?.

من جانبه، طالب النائب عن محافظة نينوى، أحمد الجربا، أمس، رؤساء الكتل الشيعية بحسم موقفهم من تكليف عدنان الزرفي برئاسة الوزراء، مؤكداً أن البلد لا يحتمل التأخير، والعراق مقبل على انهيار.

وقال الجربا في بيان: إن «على رؤساء الكتل الشيعية حسم اختيار رئيس وزراء، لأن الوضع لا يحتمل التأخير بسبب الأوضاع الداخلية ومشكلة فيروس كورونا، وأيضاً الوضع الإقليمي من ناحية هبوط أسعار النفط».

وأكد رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، عزمه تشكيل حكومة تمثل كل العراقيين، وقادرة على تلبية تطلعات المتظاهرين، وقال المكتب الاعلامي للرئيس الوزراء المكلف: إن «الزرفي استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت»، وأضاف البيان أن «الزرفي أكد خلال اللقاء عزمه تشكيل حكومة تمثل كل العراقيين، قادرة على تلبية تطلعات المتظاهرين، وقادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد، وإجراء انتخابات نزيهة عادلة في أقرب موعد ممكن».

من جهتها، أعربت بلاسخارت عن دعم البعثة الأممية جهود تأليف الوزارة الجديدة، والمساعدة في تذليل العقبات، مشددة على أهمية توفير الأجواء المناسبة، التي تمكن الحكومة الجديدة من القيام بواجباتها. وفي ساحات الاعتصام، علق المحتجون في محافظة ذي قار، أمس، نشاطهم‏? ?الاحتجاجي، ?نظراً ?لتفشي ?فيروس ?كورونا، ?فيما ?توعدوا ?باستئناف ?التظاهر ?والاحتجاج? ?حال ?انتهاء ?الأزمة.

غارات جوية تستهدف «داعش» في جبال حمرين

أفادت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، بأن طائرات «أف 16» العراقية قصفت أوكاراً لتنظيم «داعش» في سلسلة «جبال حمرين» شمالي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي أمس، إن «طائرات أف 16 العراقية توجه ضربة جوية لأوكار تابعة لعصابات داعش الإرهابية تسفر عن مقتل العشرات منهم في سلسلة جبال حمرين».